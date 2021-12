„School Awards“ an Weinviertler Schüler übergeben

Lohn und Waren

Die diesjährigen Sieger der „School Awards“ stammen aus Niederösterreich. Zwei der drei Module entschieden Schülerinnen und Schüler der HLW Hollabrunn für sich. Katharina Helm sicherte sich den Sieg in der Kategorie Lohn und Dominik Rumler im Bereich Warenwirtschaft. Beiden sei es gelungen, österreichweit am meisten Punkte zu sammeln, so Trauner. Neben dem Sieg bringe „eine erfolgreich absolvierte Prüfung den Schülern definitiv einen Vorteil am Arbeitsmarkt“. Aber nicht nur in der Einzelwertung, sondern auch bei den Klassenbewerben schloss die HLW Hollabrunn gut ab. Die Klasse 5HL holte sich nämlich den Sieg in der Kategorie Warenwirtschaft. In der Kategorie Finanzbuchhaltung ging der „School Award“ allerdings nach Oberösterreich.

Die Einzelsieger erhielten ein Tablet und für die Klassensieger gab es einen Scheck im Wert von 300 Euro vom Tauern Verlag.