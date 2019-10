Schock über plötzlichen Tod von Mostviertler Gastronom

Der Tod von Manfred Pazalt sorgt für einen Schock in der Mostviertler Gastro-Szene und in der Wirtschaft weit über den Bezirk Amstetten hinaus. Der 57-jährige Wallseer Wirt wurde Donnerstagnachmittag tot in einer Kabine eines Ausflugsschiffs der Brandner Schifffart, das in Krems vor Anker lag, gefunden.

Pazalt, der mit seinem Bruder Peter ausgehend vom elterlichen Walsseerhof eine ganze Restaurantkette im gehobenen Bereich aufgebaut hat, zählte zu den renommiertesten Gastronomen im westlichen Niederösterreich. Nicht nur die Bordküchen der Brandner Donauschiffe, sondern eine Reihe klangvoller Gastroeinrichtungen werden von den Pazalt-Brüdern betrieben. So gehören Veranstaltungszentren wie die Amstettener Johann Pölz-Halle, der Meierhof samt Restaurant des Stifts Seitenstetten, der Ausflugs-Hotspot Tierpark Haag, natürlich der Wallseerhof oder jüngst die Flösserei in Rossatz zu den Pazalt-betrieben. Rund 100 Mitarbeiter werden beschäftigt. Mancherorts sprangen die Pazalt-Brüder mit Know-How und Ideenreichtum als gastronomische Retter ein.

"Es ist eine Katastrohe, sagt Bruder Peter Pazalt. "Es gab keine Anzeichen, es ist ganz plötzlich passiert. Es muss eine Herzattacke gewesen sein", erklärt er geschockt. In der Geschäftsführung reißt der Tod des Bruders ein großes Loch. Nachsatz: "Aber es muss weitergehen".