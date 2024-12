Schnedlitz-Rückzug: FPÖ-Generalsekretär kehrt Wr. Neustadt den Rücken

Michael Schnedlitz , Generalsekretär der FPÖ kehrt seiner Heimat Wiener Neustadt politisch den Rücken. Schnedlitz hat am Montag im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung vor der Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2025 angekündigt, in der Stadt nicht mehr für die FPÖ zu kandidieren.

Michael Schnedlitz hat als enger Vertrauter von Herbert Kickl in den vergangenen Jahren einen raschen Aufstieg innerhalb der Fraktion hingelegt. In Wiener Neustadt war er als Bürgermeister-Stellvertreter von Stadtchef Klaus Schneeberger (FPÖ) teil der bunten Stadtregierung .

FPÖ präsentieren ihre Kandidaten

Damit wird nun Schluss sein. Der FPÖ-Generalsekretär zieht sich von den politischen Funktionen in der Statutarstadt zurück, wie er am Montag bekannt gab. 15 Jahre lang war er im Gemeinderat der Stadt für die Freiheitlichen politisch tätig, zehn Jahre davon als Bürgermeister-Stellvertreter und die gesamte Zeit über als Klubobmann seiner Partei. "Wichtig ist zu wissen, wann man loslassen und die Verantwortung weitergeben muss", so Schnedlitz in seiner Abschiedsrede im Gemeinderat.