Schlepper-Prozess: Blamage für Justiz

Übrig blieb davon nichts. Weder sind die Männer aus Pakistan, Afghanistan oder Indien, die sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten, millionenschwer, noch war je Gewalt im Spiel. "Kleine Fische", die für Sachspenden oder ein paar Euro Landsleute aus Ungarn abgeholt hätten – so beschrieb sie ein Anwalt.

Bereits am Montag hatte Harbich "Faktenüberschneidungen" bekrittelt. Gerichtssprecher Hans Barwitzius präzisiert: "Bestimmte Fakten sind offenbar doppelt angeklagt worden."

Der Akt strotze laut Verteidigern vor Fehlern: Ein Vorfall rund "um den 4. April" werde gleich vier Verdächtigen angelastet. "Es ist nicht nachvollziehbar, warum", sagt Verteidiger Stefan Traxler. Für Nachwehen sorgt das Kapitel "Übersetzungen". So sei das Wort "Leute" synonym für "Schleppungswillige" verwendet worden.

Traxler, der schon Tierschützer im ersten Verfahren in Wr. Neustadt verteidigt hat, hält der Polizei vor, sie habe "schlampig gearbeitet. Die Staatsanwältin war damit überfordert.“ Auf Fragen nach der Ermittlungsarbeit in diesem Fall antwortete der Chef des Bundeskriminalamtes auf Ö1: "Wir werden uns mehr Zeit nehmen müssen."

In der Kritik stand einmal mehr die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt. Gegenüber dem KURIER kündigte der grüne Justizsprecher Albert Steinhauser an, die Behörde "im Justizausschuss zum Thema" zu machen. "Die teilweisen Blamagen sind für das Ansehen der Justiz fatal." Er spielt damit auf den Tierschützer- und einen umstrittenen NS-Wiederbetätigungsprozess (mit angeblich rechtslastigem Gutachter) an. Im Büro des Justizministers Wolfgang Brandstetter betonte man das "Vertrauen in die Justizbehörden und in die Fachaufsichten."

Die Staatsanwältin begründete die Enthaftungsanträge mit der "Verhältnismäßigkeit" der Tat zur U-Haft, die durch die Vertagung nicht gegeben sei. Der Sprecher der Anklagebehörde, Erich Habitzl: "Die reflexartige und undifferenzierte Kritik hat uns überrascht."

Immerhin habe das Gericht den dringenden Tatverdacht bejaht, es gebe Geständnisse und noch kein Beweisverfahren.

Die Flüchtlinge kamen in Caritas-Heimen unter.