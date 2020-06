Schlepper-Prozess: Richterin zerpflückt Anklage

Die Richterin bekrittelte in der Verhandlung "Faktenüberschneidungen". Straftaten dürften doppelt angeklagt worden sein. Wie lange sie für die Überarbeitung des Akts, der hauptsächlich auf den übersetzten Mitschnitten von 4000 Telefonaten basiert, benötigt, ist unklar. Verteidiger Lennart Binder nennt die Anklage "unbrauchbar".

Sechs der acht Männer, die sich mit einfachen Jobs über Wasser halten, sind in U-Haft. Seltenheitswert hatte auch, dass Harbich den Verteidigern riet, die Enthaftung zu beantragen. Das ist ein Indiz dafür, dass der Prozess lange dauern wird.

Harbich hätte den Fall "am liebsten an den Untersuchungsrichter zurückgeleitet". Möglich war dies bis zur Reform der Strafprozessordnung. "Der Untersuchungsrichter bekam genaue Erhebungsaufträge", erklärt Gerichtssprecher Hans Barwitzius. Diese Praxis ist hinfällig. Die Richterin kann nun – so wie bisher – selbst Erhebungen durchführen lassen.

Sperrig wird auch das Kapitel "Dolmetscher". Sie arbeiten für die Polizei und für das Gericht. Die Verteidiger halten dies für unvereinbar und die Übersetzungspraxis für fragwürdig. So wurde in den Mitschnitten das Wort "Leute" mit "Schleppungswilligen" übersetzt.