Schlepper-Prozess: Angeklagte sind nur "kleine Rädchen"

Die Anklage zeigt, wie maßlos Medien und Polizei übertrieben haben. Millionen-Erträge? Auf Routen zurückgelassene Schwangere? Nichts davon findet sich im Strafantrag von Gunda Ebhart. Vieles in ihrem Vortrag blieb Theorie: Vermutlich wurde über die "Balkan-Route" geschleppt. Der Schlepper-Boss in Islamabad blieb eine abstrakte Figur. Eine Zahl, wie viele Geschleppte es gab, blieb sie schuldig.

Es habe aber eine "durchgeplante Tatbegehung" gegeben. Aus 4000 abgehörten Telefonaten blieben "kleine Rädchen in viel größeren Netzwerken" über – die acht Angeklagten. Ihnen legt man zur Last, zumeist Pakistani in Ungarn abgeholt, deren Weitertransport oder ihnen ein Nachtquartiere organisiert zu haben. Per Zug, Pkw oder über eine Mitfahr-Börse im Internet. Ein Schlafplatz war angeblich das Servitenkloster. Für ihren Sager, es gehe "gegen Schlepper und nicht gegen Flüchtlinge", erntete Ebhart in dem von Aktivisten gefüllten Saal Protestrufe.