Schlamm aus dem Basistunnel: ÖBB massiv unter Druck

Auch die Behörde dürfte von der Dimension des Ereignisses überrascht worden sein. Die weiße Schlammbrühe aus dem Semmering-Basistunnel, die seit Tagen die Fischereigewässer und Gebirgsbäche im Bezirk Neunkirchen verdreckt, hat weit schlimmere Auswirkungen auf die Umwelt als angenommen.

Wie ein Lokalaugenschein zeigt, sind alle Lebewesen in den betroffenen Gewässern arg in Mitleidenschaft gezogen. An den Ufern und im Flussbett hat sich eine klebrige Schicht aus Sedimenten gebildet, teilweise treiben verendete Fische im Wasser.