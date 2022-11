Schlagseiten stechen wieder in See

Der in der Südstadt aufgewachsene Breitenfurter holte für sein neuestes Werk unzählige alte Logbücher hervor und ist fündig geworden. Ein Segelboot ist aufgrund seiner begrenzten Räumlichkeit Nährboden für außergewöhnliche Situationen. Es gibt Menschen, die für eine solche Herausforderung geschaffen sind, andere wiederum setzen alles daran sich zu bewähren, was oft Auslöser für kleine bis mittelgroße Katastrophen ist. „Manchmal ist nicht die Frage der entscheidende Faktor für die Situationskomik, sondern die Antwort selbst“, verrät Preusser.

Um sich vor dem dritten Werk in die Materie weiter vertiefen zu können, nahm auch Illustrator Reini Buchacher an Segeltörns teil. „Meine wichtigste Aufgabe bestand darin, ja nichts anzugreifen, denn die Verletzungsgefahr an den Leinen ist für beide Hände ziemlich groß“, berichtet der Mödlinger Weltrekordhalter im Schnellkarikieren. „Das Schreiben macht Spaß. Auf Zeichnungen warten, weil der Reini sich einen Finger gequetscht hat, weniger“, berichtet Jürgen Preusser mit Augenzwinkern über die Produktion des Buches.

Dieses wird nun samt Premiere des dritten Kabarett-Programms am 17. und am 19. November (jeweils 20 Uhr) in der Stadtgalerie Mödling präsentiert (www.stadtgaleriekultur.info). An „Abdrift 4 – aus der Segelperspektive“ wird bereits fleißig gearbeitet, es soll nächstes Jahr erscheinen.

Buchacher feiert heuer übrigens ebenfalls einen 40er: Am 15. Oktober 1982 brachte er seine erste Karikatur zu Papier.