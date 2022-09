Schlag gegen illegalen Handel mit Altautos

„Wir kaufen Ihr Auto“ – wer kennt sie nicht – die kleinen Kärtchen, die hinter dem Scheibenwischer oder an der Seitenscheibe stecken. Alter, Zustand, Pickerl, Motorschaden – alles egal, ein guter Preis wird versprochen. So unseriös diese Geschäfte wirken, sind sie auch manchmal. Die Altautos landen oft illegal in Teilen oder im Ganzen in Osteuropa oder Afrika. Was Umweltprobleme und den Verlust wertvoller Wertstoffe mit sich bringt.

In Gerasdorf bei Wien setzte es nun einen massiven Schlag gegen illegale Altfahrzeugsammler. An vier Tagen wurden an zwei Standorten Kontrollen durchgeführt. Die intensiv vorbereitete Aktion unter Leitung der Abteilung Anlagenrecht des Amtes der NÖ Landesregierung wurde von Sachverständigen des Landes NÖ, des Bundesministeriums für Klimaschutz, des Umweltbundesamtes sowie Vertretern der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg durchgeführt. Und während Kontrollen in den letzten Jahren nur kurzfristig Wirkung zeigten, konnte jetzt ein langfristiger Erfolg gesetzt werden. Weil man nun über Anregung des Landes NÖ auch die gesetzlichen Möglichkeiten hat, Fahrzeuge zu beschlagnahmen.

Die erste große Aktion war für die Beteiligten ein Treffer. Entdeckt wurden illegal gelagerte Altfahrzeuge sowie gefährliche Abfälle, wie mit Öl und anderen Betriebsstoffen kontaminierte Fahrzeugteile, Bleiakkumulatoren oder Kühlschränke. Beschlagnahmt wurden rund 50 Altfahrzeuge vom Motorrad bis zum Lkw, die teilweise mit anderen – teils gefährlichen – Abfällen vollgestopft waren. Mehr als 100 Tonnen gefährlicher Müll sowie 20 bis 30 Tonnen nicht gefährliche Abfälle (hauptsächlich Sperrmüll, der in den Altfahrzeugen gelagert war) wurden abtransportiert.

Ladekräne

Eingesetzt wurden professionelle Containerfahrzeuge mit Ladekränen, die ganze Altfahrzeuge aufnehmen können sowie Abschleppfahrzeuge von regionalen Entsorgungs- und Abschleppunternehmen. An einem Standort wurden deutliche Hinweise auf illegale Zerlegearbeiten entdeckt. Für die Abteilung Anlagenrecht war diese Aktion der Auftakt für eine geänderte Strategie bei der Kontrolle im Bereich der Abfallentsorgung.