Wiener Neustadt: Frau niedergeschlagen und beinahe vergewaltigt

Im Fall eines schweren Sexualdeliktes in Wiener Neustadt sucht die Polizei mit neuen Fahndungsbildern nach dem Verdächtigen. Eine junge Frau war in Wiener Neustadt gerade auf dem Heimweg von einem Einkaufszentrum, als sie am 18. August gegen 16.15 Uhr plötzlich rücklings zu Boden gestoßen wurde.

Ein Mann hatte sich ihr von Hinten auf dem Feldweg entlang der Warmen Fischa angenähert und versuchte sie zu vergewaltigen, wie die Landespolizeidirektion NÖ am Montag in einer Aussendung mitteilte.

Schwere Verletzungen

Da sich die Frau heftig wehrte und laut schrie, ließ der Mann schließlich von ihr ab und flüchtete unerkannt. Das Opfer erlitt Verletzungen schweren Grades und wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt. Nun wird nach dem Verdächtigen gefahndet.

Das Stadtpolizeikommando Wiener Neustadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133-37-3333.