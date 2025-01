Schimmel-Schule in NÖ: Nach Monaten noch keine Lösung für Misere

Aus einem Loch in der Mauer läuft das Wasser. Vier Monate nach dem massiven Wasserschaden in dem mit Architekturpreisen überhäuften Schulzentrum Gloggnitz , ist die Ursache für das nasse Fiasko und den Schimmelbefall immer noch nicht gefunden.

Probebohrungen an den Außenwänden

Weshalb das Untergeschoß in Dichtbeton-Bauweise als sogenannte "Weiße Wanne“ (wasserundurchlässige Stahlbetonkonstruktion) ausgeführt wurde. Um zu sehen, ob die Wanne schadhaft und die Ursache für den Wassereintritt ist, wurden nun Probebohrungen an den Außenwänden vorgenommen.

Bei einer dieser Bohrungen, die einen Meter über der Fußbodenoberkante im Keller durchgeführt wurde, strömte Wasser durch das Bohrloch in die Schule. "Der Grundwasserspiegel liegt also tatsächlich so hoch“, heißt es vonseiten der Gemeinde.