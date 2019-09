Scharfer Schuss: „Feuer frei“ für neues Cobra-Trainingszentrum

Wenn es um Terrorismus, Geisellagen und Menschenleben geht, sollte bei der Spezialeinheit jeder Handgriff sitzen. Dafür ist umfangreiches Training notwendig. Was das anbelangt, beginnt bei der Cobra demnächst eine neue Zeitrechnung. Nach 38 Jahren ist die völlig marode Sonderschießanlage der Elitetruppe in Blumau-Neurisshof (Bezirk Baden).

Im Zuge einer Beschaffungs- und Ausrüstungsoffensive der Polizei durch die alte Bundesregierung, wurden auch acht Millionen Euro für ein neues Schießtrainingszentrum aus dem Budget des Innenministeriums locker gemacht. Vor wenigen Tagen kam es im Zuge eines Gästeschießens auf der veralteten Anlage zum Spatenstich für das lang ersehnte Projekt.

„Nach starkem Regen ist die Anlage immer unter Wasser gestanden. Die restlichen Bedingungen entsprechen einfach nicht mehr den üblichen Standards“, erklärt Ausbildungsleiter Christoph Scherz. Das schmerzte vor allem deshalb, weil das Schießtraining ein wesentlicher Bestandteil der Aus- und Fortbildung bei der Spezialeinheit ist. Vier bis fünf Mal im Monat nimmt jeder Cobra-Beamte an einem Schießtraining teil. Die Anlagen in der Einsatzzentrale in Wiener Neustadt reichen dafür bei weitem nicht aus.