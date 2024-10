Scharf geschossen: Wo das Sturmgewehr seine Geburtsstunde hatte

Laut dem Verteidigungsministerium ist die Einrichtung in seiner Art mit den Schieß-, Spreng- und Versuchsanlagen in Österreich und Europa einzigartig. Sie verfügt über einen der längsten Schießkanäle in der Europäischen Union und ermöglicht damit Versuche ohne Umwelteinflüsse und in Dunkelheit.

Geburtsstunde des STG 77

In der Geschichte des Schießplatzes wurden entscheidende waffentechnische Entwicklungen finalisiert, wie etwa das berühmte Sturmgewehr 77 oder die Pistole 80 von Glock - beides weltweit anerkannte Waffen, so das Bundesheer.

Zum 175. Geburtstag wurde im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in Felixdorf eine Jubiläumsfeier abgehalten. Neben der historischen Entwicklung des Schießplatzes wurde auch dessen Leistungsfähigkeit im Scharfschießen zur Schau gestellt: Zu den Demonstrationen gehörten Übungen mit dem Kampfpanzer Leopard 2, dem Schützenpanzer Ulan und der Panzerhaubitze M-109.