Schätze aus den Landessammlungen im Egon Schiele Museum vereint

„Erstmals wurden alle Frühwerke der Landessammlung in einer Ausstellung vereint“, so Kurator Christian Bauer. Bilder wie die „Boote im Hafen von Triest“ und „Sonnenblume I“ würden die Geschichte des Maler-Genies in einer besonderen Dichte beleuchten. „Die ersten Werke der Landessammlungen wurden 1955 über Egon Schieles Zeichenlehrer Ludwig Karl Strauch erworben. Er war auch der Erste, der das Ausnahmetalent erkannte. Weitere Anschaffungen erfolgten über die Familien seiner Schwestern. Die letzten Werke, die in die Sammlung kamen, sind Schenkungen der texanischen Schiele-Forscherin Alessandra Comini“, so Bauer.

Neben der Ausstellung stehen in dieser Saison noch weitere Veranstaltungen an. Unter anderem ist Schiele-Forscherin Comini am 31. Mai im Museum zu Gast und am 2. Juni im Stift Klosterneuburg, wo Schiele erstmals seine Bilder ausstellte. Am 13. Oktober ist dann Psychotherapeut und Schiele-Forscher Diethard Leopold im Museum in Tulln vor Ort.