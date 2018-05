Tulln: Familientreffen in Egon Schieles Garten

Kunst muss in den Garten

In der Gartenstadt Tulln hat man im heurigen Sommer allerdings das Motto „Green Art“ ausgerufen, und so widmet sich am 8. und 9. Juni ein Symposium im Tullner Rathaus den Natur- und Gartendarstellungen in Schieles Werk. Doch die Experten-Versammlung ist nur ein Zeil einer größer angelegten Initiative, die dazu beitragen soll, dass die Gemeinde – in den Worten des Stadtmarketings – „über sich hinaus wächst“. So kündet seit kurzem eine Marterpfahl-artige Auftürmung überdimensionaler Essiggurkerln (von Erwin Wurm) am Minoritenplatz von verstärkter Präsenz zeitgenössischer Kunst in der Stadt an der Donau.

Im Rathaus/Minoritenkloster eröffnete am Wochenende dazu die Ausstellung „Garten der Künstler“ (bis 30.9.). Die thematische Anklammerung der Schau an das alles beherrschende Tulln-Thema „Garten“ ist hier zwar nicht immer nachvollziehbar, viele der gezeigten Werke sind aber absolut sehenswert: Zu nennen ist insbesondere die Installation von Iris Andraschek, die das zerstörte Aleppo aus jener Lorbeerseife, die traditionell in der syrischen Stadt gefertigt wurde, nachmodellierte; eindrucksvoll wirken dazu die großen Zeichnungen von Alois Mosbacher, die Gemälde von Markus Orsini-Rosenberg oder die Materialbilder von Heinz Cibulka.