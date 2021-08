Auf Distelbergers bereits im Jahr 1111 urkundlich genanntem Hof in Gigerreith zwischen Amstetten und Ardagger an der Donau ist der Innovationsgeist daheim. Vater Anton senior baute hier etwa Niederösterreichs größtes Bauernmuseum auf. In der Renaissance der Most- und Edelbrandkultur gilt Distelberger als Pionier. Über 100 Sorten an verschiedenen Säften, Bränden, Mosten, Cider oder eben Essige werden produziert und auch im Hofladen vermarktet.