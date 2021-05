Zum Tag der Pflege: Einblicke in Alltag und Ausbildung in St. Pölten

Doch nicht nur der Umgang mit akuten Infektionsfällen selbst, sondern vor allem den Betrieb rund um Sicherheitsmaßnahmen und Besuchsbeschränkungen aufrechtzuerhalten, sei eine große Herausforderung der letzten Zeit gewesen, wie Christine Lindenthal, Leiterin der Pflege und Betreuung im PBZ Wiener Neustadt, aus der Praxis weiß.

Balance zwischen Nähe und Distanz

"Für uns als Pflegekräfte waren die letzten Monate eine laufende Weiterbildung, um beispielsweise den Umgang mit Schutz- und Hygienemaßnahmen zu lernen. Andererseits galt es aber neben aller Distanz die Nähe zu unseren Bewohnern zu halten, da diese kaum bis nie Besuch empfangen konnten." Dennoch lobte sie im Rahmen der im Haus an der Traisen stattfindenden Pressekonferenz der Landesgesundheitsagentur mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) die Zusammenarbeit und Flexibilität unter Kollegen.

Nicht nur die vergangene Zeit der Pandemie, sondern auch die Zukunft der Pflege im Bundesland bringe viele Herausforderungen mit sich, wie die Soziallandesrätin erklärt. "Es braucht eine bundesweite Pflegereform, um Berufe in der Pflege zu attraktiveren. In Niederösterreich setzen wir hierzu nun schon früh an und wollen bereits in den Mittelschulen Gesundheits- und Sozialpflegeschwerpunkte setzen."