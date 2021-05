Das Land Niederösterreich sucht händeringend Pflegekräfte

Ursprünglich war Georg Hopf im Verkauf tätig. Doch dann führte der Niederösterreicher eine berufliche 180-Grad-Wende durch, die er bist heute nicht bereut hat. Hopf absolviert derzeit die Ausbildung zum Pflegeassistenten, nach dem Abschluss im August wird er einen neuen Job antreten. Eine fixe Zusage hat er bereits in der Tasche.

In kaum einer Berufssparte werden derzeit so dringend neue Mitarbeiter gesucht wie im Pflegebereich. „In den vergangenen zehn Jahren“, berichtet AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich, „hat sich der Personalbedarf verfünffacht.“ Aktuell sind alleine beim Arbeitsmarktservice in Niederösterreich rund 800 offene Stellen gemeldet, der Bedarf werde weiter steigen, heißt es. Wurden im Jahr 2020 noch mehr als 47.000 pflegebedürftige Menschen in Niederösterreich mobil betreut, werden es 2030 bereits eineinhalbmal so viele sein. Im Jahr 2050 rechnen Experten schließlich mit einer Verdoppelung.

Die Zeit drängt. In Polit-Diskussionen ist auch immer wieder von einem Pflegenotstand die Rede. FPÖ und Neos kritisieren, dass die ÖVP Reformen verschlafen habe.