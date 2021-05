Neue Hoffnung für Krebspatienten in Niederösterreich

Etwa 9.000 Niederösterreicher bekommen jedes Jahr eine Diagnose, die ihr Leben verändert: Krebs. Zur besseren Behandlung von Krebserkrankungen soll in Wiener Neustadt nun das Forschungs- und Gesundheitsprojekt Zyklotron umgesetzt werden. Ab 2022 soll ein Teilchenbeschleuniger zur Produktion von Radionukliden errichtet werden, der Start ist für 2025 geplant. In der Sitzung der Landesregierung am Dienstag wurden 500.000 Euro an Eigenkapitalzuschuss und eine Haftungsübernahme in Höhe von 13,3 Millionen Euro beschlossen, berichtete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

„Mit Zyklotron setzen wir einen Meilenstein in der Diagnostik und Therapie von schweren Erkrankungen und können besonders für Krebspatientinnen und -patienten eine raschere, bessere und präzisere Behandlung ermöglichen. Es wird auch möglich sein, schneller feststellen zu können, ob gewisse Therapien greifen“, sagte Mikl-Leitner. Radionukliden werden unter anderem in der Krebs-Diagnostik eingesetzt. Sie ermöglichen, Tumore und Metastasen sichtbar zu machen.