Erste Corona-Impfungen in Niederösterreich: 89-Jährige war unaufgeregt

Der Premiere in Niederösterreich wohnte am Sonntag auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bei. Sie sprach von einem "Schritt in eine neue Normalität", den die Bevölkerung mit der Impfung gemeinsam gehen könne. Das Bundesheer stehe jedenfalls bereit, "die Impfstoffe an Ort und Stelle zu bringen".

Caritas: Pflege-Beschäftigte als nächste

Im Caritas-Pflegeheim in der niederösterreichischen Landeshauptstadt wurden gemeinsam mit Notruf NÖ etwa 100 Impfdosen an Bewohner und Mitarbeiter verabreicht. In den kommenden Wochen soll einer Aussendung zufolge allen bei der Hilfsorganisation in der Pflege Beschäftigten "das Angebot einer Covid-19-Impfung zur Verfügung stehen".