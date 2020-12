Hut und Heim: Zwei Fragen zum Wahlkampf in St. Pölten

Viel ernster ist hingegen aber eine andere Frage, die am Wahltag tatsächlich eine wichtige Rolle spielen wird: Wie können Heimbewohner in Zeiten von Corona wählen, ohne dass dabei ein Sicherheitsrisiko eingegangen wird. Wie mehrmals berichtet, gelten Heime derzeit als Hochsicherheitszonen, auch in Niederösterreich waren in den Einrichtungen zahlreiche Todesfälle zu beklagen, zum Teil wurden sehr große Cluster gemeldet - auch in St. Pölten.

Schutzanzüge

Das Problem ist, dass sich bis zum 24. Jänner die Corona-Lage noch ändern könnte, in welche Richtung auch immer. "Wir sind zum Teil damit konfrontiert, dass sich Verordnungen von Woche zu Woche ändern. Deshalb muss man abwarten", sagt SPÖ-Vizebürgermeister Harald Ludwig im Gespräch mit dem KURIER. Vorstellbar sei, so Ludwig, dass die fliegenden Wahlkommissionen in Schutzanzügen in die Heime kommen, oder dass verstärkt Wahlkarten angeboten werden. Diese können übrigens schon bestellt werden.

Im Rathaus geht man jedenfalls davon aus, dass die Heimbwohner von ihrem demokratischen Grundrecht Gebrauch machen können. "Das muss möglich sein, auch in Zeiten der Pandemie", betont ein Sprecher.