Wer bietet mehr? Feuerwehr St. Pölten verkauft Kommandofahrzeug

Einen Verkaufspreis gibt es übrigens nicht, Angebote werden in einem verschlossenen Umschlag (Aufschrift "Anbot KDOF) in der FF-Zentrale in der Goldegger Straße 10 in der Landeshauptstadt St. Pölten entgegengenommen.

Besichtigungen sind möglich

"Liegt kein dem Marktwert entsprechendes Angebot vor, gelangt das Fahrzeug vorerst nicht zum Verkauf", betonen die Einsatzkräfte. Bieter können sich bis zum 31. Dezember 2002 melden.

Eine Anmeldung für eine Besichtigung ist unter fahrmeister@feuerwehr-stpoelten.at möglich.

