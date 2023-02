Wega-Beamter als neuer Bezirkspolizeikommandant für St. Pölten

Während seines Offizierstudiums kam er 2017 zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Nach dem Abschluss der Ausbildung wurde er stellvertretender operativer Leiter vom Referat Terrorismus. Aufgrund von Personalveränderungen durfte er dann die Agenden des stv. Referatsleiters übernehmen und wurde schließlich Ende 2021 ins Bezirkspolizeikommando Tulln versetzt.

Dort durfte er als stellvertretender Bundespolizeikommandant das Einsatz- und Verkehrsreferat leiten. "Besonderen Wert lege ich auf gegenseitigen Respekt, Ehrlichkeit und positive Herangehensweise in diesem Beruf", so Philipp Harold. Nun wechselte er in den Bezirk St. Pölten.

