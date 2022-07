Wasserfälle in Niederösterreich: Dem wilden Wasser auf der Spur

Zu den Routen wird auch vermerkt, ob sie kinderwagentauglich sind oder welche Ausflugsziele sich in der Nähe befinden. „Es ist aber kein Sachbuch. Ich habe meine Fantasie spielen lassen und Geschichten um die Natur und Vegetation kreiert“, erzählt er. Sein Buch sei deshalb eher ein „Wanderverführer“.

Dürnberger hofft, mit seinen Touren viele für die heimische Natur zu begeistern zu können: „Die wenigsten wissen zu schätzen, was das größte Bundesland zu bieten hat. Wir haben fast alles, was es auch in Tirol gibt – wenn auch in kleinerem Ausmaß.“

