Im Laufschritt um die Rosalia: 80 Kilometer mit herrlichen Ausblicken

Aber es bleibt sportlich. Weil die Runde läuferisch gar so herausfordernd und attraktiv ist, hat sich der Verein „Rosalia Sport Events“ unter Obmann Markus Schwendenwein – Mitinitiator des Rosalia Rundwanderweges – gegründet. Dieser veranstaltet am 15. und 16. April 2023 die erste „Rosalia Trail Challenge“. Zwei Ultrastrecken (80 und 160 Kilometer), dazu zwei bis drei kürzere Strecken, damit auch Wanderer gut an der Challenge teilnehmen können.