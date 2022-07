Blutkonserven fehlen: Aber nicht jede(r) darf spenden

Wir bitten also alle, die bis jetzt keine Zeit gehabt haben oder keine Aktion nutzen konnten, in den nächsten Wochen zur Blutspende zu kommen. Die Urlaubssaison hat erst begonnen, der Bedarf an Blut macht keine Sommerpause.“

Operationen werden nachgeholt

Warum gerade jetzt ein Bedarf besteht? Vor dem Sommer sei die Spendenbereitschaft aufgrund von Urlauben und stärkerer Freizeitaktivitäten generell geringer, die Pandemie habe zusätzlich viele Menschen vom Spenden abgehalten. Und: Viele in der Pandemie verschobene Operationen werden jetzt nachgeholt.