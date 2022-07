Liebe in Zeiten des Krieges: Zwei Frauen erzählen

Das ist die Geschichte von Irina 36, Mutter von Zwillingen (11), aus Krywyi Rih, die jetzt in einer Pfarre in Wien lebt. Ihr Mann Oleg (41) ist als Soldat im Krieg.

Und es ist die Geschichte von Nataliia, 41, Mutter eines 16-jährigen Mädchens, aus der Hauptstadt Kiew. Ihr Mann Maksym (44) ist an der „Arbeitsfront“ in Kiew. Nataliia hat in Wiener Neustadt in Niederösterreich Zuflucht gefunden.