Wahl in St. Pölten: 5 Fragen an Neos-Spitzenkandidat Nikolaus Formanek

Wie soll St. Pölten in 20 Jahren aussehen?

Wenn es nach uns geht, ist St. Pölten in 20 Jahren ein Leuchtturmprojekt der Transparenz und Bürgerbeteiligung. Das heißt, dass Bürgerinnen und Bürger vollen Einblick in die Verwendung ihrer Steuergelder haben und wesentliche Entscheidungen zur Stadtentwicklung treffen können. Zudem gibt es einen Bürgerhaushalt, der Projekte und Ideen, die aus der Bevölkerung kommen, umsetzt. So können von der kleinen Stadtoase bis hin zur Fassadenbegrünung, der Hundezone oder der Vorplatzneugestaltung viele Ideen unkompliziert verwirklicht werden.

Die Politik konzentriert sich derweil auf einen lebendigen Wirtschaftsstandort im Bereich neuer Technologien. Hierfür werden unternehmerische Begegnungszonen eingerichtet, um junge Kreative, die in St. Pölten studieren, in der Stadt zu halten. Sie bekommen die Möglichkeit, sich dort bestmöglich zu vernetzen und ihre Projekte und Unternehmen in St. Pölten umzusetzen. Das schafft neue Jobs in Zukunftsbranchen für Jung und Alt. Bis dahin haben wir auch mehr Chancen für unsere Kinder geschaffen.

Wir wollen ein Ärztezentrum für Kinder und Jugendliche in St. Pölten sowie mehr qualitative Kinderbetreuungsplätze. Das bedeutet auch, dass sich Eltern nicht nach dem Angebot richten müssen, sondern ihren tatsächlichen Bedarf melden können.