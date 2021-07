Unwetter: Jungscharlager im Bezirk St. Pölten wurde evakuiert

Neben der Gemeinde Haunoldstein, kam es auch in Hafnerbach zu kleinräumigen Überflutungen aufgrund der Regenmassen.

Jungscharlager evakuiert

Schon die erste Unwetterfront mit Hagel und Sturmböen verursachte abends mehrere Unwettereinsätze für die FF Hafnerbach-Markt. "Nach wenigen Minuten rückten sechs Fahrzeuge mit 35 Mann aus", so die FF in einem Online-Bericht zum schnellen Eingreifen. So mussten mehrere Bäume von Straßen entfernt werden, besonders betroffen sei die Landesstraße zwischen Stein-Eichberg und Hohenegg gewesen.