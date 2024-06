Warum ein Primararzt bei praller Sonne ein "Stamperl" empfiehlt

Zu den Sonnenregeln des Primars der dermatologischen Fachabteilung am Uni-Klinikum mit 25 Ärzten gehört die Warnung die pralle Sonne, vor allem um die Mittagszeit, nach Möglichkeit zu meiden. "Wenn der eigene Schatten kürzer ist, als man groß ist“, sei die Gefahr für einen Sonnenbrand am größten.

Aktiver Sonnenschutz

Kleidung und Schirmkappen bieten beim Aufenthalt in der Sonne Schutz. Ungeschützte Hautpartien sollen aber bereits vor dem Aufenthalt in der Sonne ausreichend mit Sonnenschutzmittel eingecremt werden, so Trautinger. In der Praxis zeige sich aber, dass die Schutzcreme häufig zu dünn aufgetragen werde. So rät der Dermatologe eben zur Maßeinheit "Stamperl“. Soviel Sonnencreme, das sind rund 30 Milliliter, sollte ein Erwachsener beim Eincremen des ganzen Körpers verwenden.