Trotz Neubeginn bleibt Kabarett als Konstante in der Bühne im Hof

Seit im Jahr 1990 erstmals der Vorhang in der Bühne im Hof aufging, hat sich das Haus nicht nur zu einem Fixpunkt der St. Pöltner Kulturszene entwickelt. Die Kleinkunst-Bühne hat auch ihre eigene künstlerische DNA entwickelt, wie auch Alexander Hauer erkannt hat.

"Haus der Vielfalt"

Diese will der designierte künstlerische Leiter auch in seiner ersten Spielzeit ab September beibehalten. Für ihn ist die Bühne ein „Haus der Vielfalt, auch der Standpunkte und der Gastfreundschaft“, wie er bei der Präsentation des Programms „Was ist das los*?!“ am vergangenen Dienstag erklärte.