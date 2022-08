Ein 47-Jähriger war am Montagnachmittag auf der A1 in Richtung Wien unterwegs, als plötzlich Rauch aus seiner Motorhaube aufstieg. Der Slowene konnte sein Fahrzeug noch auf dem Pannenstreifen im Stadtgebiet von St. Pölten abstellen und sein Gepäck in Sicherheit bringen.

Er blieb unverletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr St. Pölten Stadt stand der Transporter aber bereits in Vollbrand.