Tod am Würstelstand: Warum musste Joachim S. sterben?

Sein Alkoholkonsum, meint der Angeklagte, sei „ganz normal“. Ob das stimmt, wird bei der Verhandlung am Landesgericht St. Pölten zwar nicht ganz klar, fest steht allerdings, dass der gebürtige Deutsche etwa 25 weiße Spritzer intus hatte, als er am 30. Juli 2021 einen Würstelstand in Waidhofen an der Ybbs besuchte.

Laut Anklage soll er dort mit Joachim S. in Streit geraten sein. Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll der 59-Jährige seinem Kontrahenten einen Stoß versetzt haben. S. fiel nach hinten und schlug mit dem Kopf hart auf dem Asphaltboden auf. „Er hat aus den Ohren geblutet“, erinnert sich eine Zeugin.