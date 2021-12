"Taxi mit Herz" chauffiert gratis zur Impfung in St. Pölten

In der Aktionswoche hat das Impfzenturm in der Dr. Adolf Schärf-Straße 10 am

Montag, 6. Dezember von 14 bis 19 Uhr (mit Termin bis 20 Uhr)

Dienstag, 7. Dezember von 14 bis 19 Uhr (mit Termin bis 20 Uhr)

Mittwoch, 8. Dezember von 9 bis 14 Uhr (mit Termin bis 15 Uhr)

Donnerstag, 9. Dezember von 14 bis 19 Uhr (mit Termin bis 20 Uhr)

Freitag, 10. Dezember von 14 bis 19 Uhr (mit Termin bis 20 Uhr)

Samstag, 11. Dezember von 9 bis 14 Uhr (mit Termin bis 15 Uhr)

Sonntag, 12. Dezember von 9 bis 14 Uhr (mit Termin bis 15 Uhr)

geöffnet.

Am Donnerstag, 9. Dezember, wird von 13.30 bis 19 Uhr auch im Saal der Begegnung geimpft.