Geänderte Testzeiten im Saal der Begegnung

Die Antigen-Teststraße im Saal der Begegnung am St. Pöltner Gewerkschaftsplatz, direkt hinter dem Bahnhof, ändert ihre Öffnungszeiten ab dem 15. November. In Zukunft wird dort am Montag von 7 bis 14.30 Uhr getestet. Von Dienstag bis Freitag kann man sich zwischen 14.30 und 19.30 Uhr testen lassen und am Samstag zwischen 8 und 12 Uhr.

Testmöglichkeiten in der Stadt

Eine weitere Teststraße in St. Pölten gibt es am Parkplatz der Metro St. Pölten. Diese ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 19 Uhr geöffnet und am Wochenende bis 18 Uhr.

Die behördliche Drive-In Teststation befindet sich in der Herzogenburgerstraße. Ab dem 15. November können dort täglich von 8 bis 18 Uhr Corona-Tests durchgeführt werden.

Im Primärversogungszentrum St. Pölten kann man sich Montag bis Donnerstag von 7 bis 19 Uhr und am Freitag von 7 bis 18 Uhr testen lassen.

Auch die Apotheken der Stadt bieten Tests an. Sowohl Antigen- als auch PCR-Tests kann man dort in Anspruch nehmen.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt St. Pölten.