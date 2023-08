Staubsauger-Roboter löste Feuer in St. Pöltner Wohnung aus

Während das Frequency-Festival am vergangenen Wochenende noch auf Hochtouren lief, war die Feuerwehr nicht nur am Gelände, sondern auch in einer Wohnsiedlung ganz in der Nähe äußerst gefordert.

Am Freitag, kurz nach 18 Uhr, heulten im Süden der Landeshauptstadt plötzlich die Sirenen. Im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses in der Landsbergerstraße war ein Feuer ausgebrochen, die Flammen drohten, sich vom Balkon aus weiter auszubreiten.