Stadtbus LUP: Trotz Steigerung fehlen 1,1 Million Fahrgäste

2021 ist ein Rekordjahr für den Stadtbus LUP in St. Pölten gewesen. 2,6 Millionen zurückgelegte Kilometer in der Landeshauptstadt sind nach Rathausangaben so viele wie nie zuvor gewesen.

Zurückzuführen sei dieser Rekord auf die im Mai 2021 ausgeweiteten Betriebszeiten des LUP in die Abendstunden. Das Mehrangebot habe auch zu einer Steigerung der Kosten um 1,1 Millionen Euro geführt, so die Stadt.

Emissionsfreie Zukunft

Der Förderbedarf beim Stadtbussystem dürfte 2021 nach Schätzungen des VOR bei rund 5,2 Millionen Euro liegen und damit um 750.000 Euro höher als im Jahr zuvor ausfallen. Hauptgrund dafür sei abermals die Ausweitung der Betriebszeiten. Abzüglich der Förderungen durch Bund und Land wird der Finanzierungsbeitrag der Stadt 2021 nach einer Hochrechnung des VOR etwa zwei Millionen Euro betragen.

Erst vor wenigen Wochen hatte die Stadt angekündigt, dass der LUP ab 2027 weitgehend emissionsfrei unterwegs sein soll. Der KURIER berichtete: