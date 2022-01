"Bitte draußen parken": Pendler sollen mit Öffis nach St. Pölten kommen

Ganz so einfach gehe das aber nicht, wie der für den Verkehr zuständige Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ) betont. „Der Ansatz ist gut gemeint, aber nicht genug durchdacht. Wer schon im Auto sitzt, steigt nicht für die letzten Meter um. Es ist eine veraltete Ansicht zu erwarten, dass man dies mit Parkplätzen schafft“, übt Ludwig Kritik.

Dennoch habe die Stadt St. Pölten in den letzten Jahren, auch gemeinsam mit dem Land NÖ, in Pendlerparkmöglichkeiten investiert. So wurden laut Ludwig beispielsweise Parkplätze im Norden von Richtung Pottenbrunn, aber auch bei der Autobahnabfahrt St. Pölten Ost bei Wagram realisiert. Was laut Ludwig aber fehle, seien Öffi-Angebote auf der Schiene: „Die Leute werden wie etwa mit der Auflassung der Haltstelle Hart-Wörth im Gewerbegebiet im Süden St. Pöltens förmlich in die Autos gedrängt.“

LUP bis über die Stadtgrenzen

Viel sinnvoller wäre es, laut dem Vizebürgermeister die Pendler direkt am Wohnort abzuholen. „Ziel ist es, das LUP-Netz bis ins Umland auszubauen“, so Ludwig. In diesem Punkt ist man sich seitens der Sozialdemokraten auch mit der Volkspartei einig. Denn auch Krumböck betont, dass der LUP mittelfristig auch über die Stadtgrenzen hinaus Angebote liefern müsse.