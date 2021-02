St. Pöltner packt nach 35 Jahren der Mut zur Solokarriere

Instrumentale Begleitung

Alle Stimmen im Lied habe der Sänger selbst eingesungen, so Deix. Bei den Feinnoten wurde er von andere Musikern unterstützt. Verstärkung eingeholt, habe er sich etwa bei Depeche-Mode-Schlagzeuger Christian Eigner, dem St. Pöltner Gitarristen Werner Köck und Antonia von Russkaja.

"Sie hat das von mir gewünschte 'Electric Light Orchestra“-Feeling' gebracht", sagt Deix. Für den perfekten Sound habe Erwin Bader aus Kottingbrunn gesorgt, so Deix.

Musikalische Liebeserklärung

Die Single "Ohne di" hat Christian Deix seiner Frau Beatrix gewidmet. "Beatrix hat jeden Entwicklungsschritt miterlebt, freut sich, dass das so schön geworden ist", sagt der Musiker.

In dem Lied wird aber auch thematisiert, was uns während der Pandemie am meisten fehlt - nämlich Nähe und zwischenmenschlicher Kontakt, so Deix.