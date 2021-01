St. Pölten wählt im Lockdown: Was man jetzt noch wissen muss

Im Wahllokal am Sonntag

Am 18. Dezember wurde die Amtliche Wahlinformation an jeden Wahlberechtigten in St. Pölten ausgesendet. Darauf ist ersichtlich, welchem Wahlsprengel man zugeteilt ist, wo man sein Wahllokal findet und wann dieses geöffnet ist.

Zwischen 7 und 16 Uhr kann man am Sonntag in seinem zuständigen Wahllokal wählen. (Achtung: Amtlichen Lichtbildausweis und die amtliche Wahlinformation nicht vergessen!)

Eine bereits ausgefüllte, verschlossene Wahlkarte (Briefwahlkarte) kann am Wahlsonntag nur im ursprünglich zuständigen Wahllokal abgegeben werden. Wenn Sie die Wahlkarte nicht benötigen, und dann doch vor Ort in Ihrem zuständigen Wahllokal wählen wollen, müssen Sie die Wahlkarte dem Wahlleiter vor Ort aushändigen, damit ausgeschlossen werden kann, dass Sie zweimal wählen.

Corona-Maßnahmen im Wahllokal

Damit auch die Stimmabgabe am Sonntag im Wahllokal sicher ablaufen kann, hat die Stadt Sicherheits- und Hygienevorkehrungen getroffen:

Wahllokale dürfen nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden.

Mindestabstand muss eingehalten werden.

Jeder Wähler erhält einen eigenen Bleistift, der behalten werden darf. (Es kann auch ein eigener Kugelschreiber mitgebracht werden.)

Ordnerdienste wird es geben.

Gegenstände werden regelmäßig desinfiziert, die Räume immer wieder gelüftet.

Spannende Wahlbeteiligung

Spannend wird die Wahlbeteiligung bei dieser Wahl. Der Urnengang in St. Pölten ist der erste in mitten des harten Lockdowns, dies könnte zu einer geringeren Wahlbeteiligung führen. Zur Erinnerung: Im Jahr 2016 gingen 63,62 Prozent der Stimmberichtigten wählen.