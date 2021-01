St. Pölten-Wahl mitten im Lockdown: Videos ersetzen Wahlkampfpartys

SPÖ: Treffen mit Wiens Bürgermeister

So konnte SPÖ-Spitzenkandidat Matthias Stadler den Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig in St. Pölten begrüßen. Der war gemeinsam mit ÖBB-Chef Andreas Matthä zu einem Arbeitsbesuch in die Landeshauptstadt gekommen. Natürlich auch, um das amtierende Stadtoberhaupt vor der Wahl zu unterstützen. Was ein wenig an den Wahlkampf vor fünf Jahren erinnerte. Da hatte der damalige ÖBB-Chef Christian Kern für Stadler geworben. Kurze Zeit später löste er Werner Faymann als SPÖ-Bundeskanzler ab. Im Wahlkampf nicht dabei war hingegen SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner. Dafür war SPÖ-Landeschef Franz Schnabl gekommen, um Stadler beim Rathaus zu treffen und gleich seine Stimme abzugeben.