Die Suche nach der politischen Stimmung

Jene Zahl, auf die mit weit größerem Interesse geschaut wird, ist die Wahlbeteiligung. Der Urnengang in St. Pölten ist der erste inmitten eines harten Lockdowns. Kaum jemand kann im Vorfeld einschätzen, ob nicht viele Wähler aus Unsicherheit oder aus Frust über die Corona-Beschränkungen am Wahlsonntag zu Hause bleiben werden.

Diese Wahlbeteiligung ist momentan eines der wenigen Polit-Barometer, an dem man die Stimmung an der Basis ableiten kann. Ansonsten tun sich Politfunktionäre eher schwer, wirklich zu orten, was die Bevölkerung tatsächlich will. Ihnen fehlt ganz einfach der direkte Kontakt zu den Menschen. Videoveranstaltungen und die Sozialen Netzwerke können das nicht ersetzen. Das ist auch eine der großen Erfahrungen aus der Corona-Zeit.