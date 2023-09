Wilde Flucht vor der Polizei in NÖ endete mit einem Überschlag

Über Straßen und einen Feldweg ging eine wilde Verfolgungsjagd, die Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte kürzlich im Raum St. Pölten auf Trab hielt.

Dabei hatte alles mit einer routinemäßigen Verkehrskontrolle begonnen, doch plötzlich stiegt der Lenker aufs Gaspedal. Im St. Pöltner-Stadtteil Unterradlberg raste der Flüchtige über einen Feldweg, doch weit kam er dann nicht mehr.

Der 36-Jährige verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, der Pkw überschlug sich und landete in einem Graben. Danach hatten die Verfolger leichtes Spiel. Sie konnten den Tschetschenen an Ort und Stelle festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Der Mann muss unter anderem mit einer Anklage wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt rechnen.

Feuerwehr stand im Einsatz

Den Rest erledigte schließlich die Feuerwehr Hain-Zagging. Die Freiwilligen stellten das umgekippte Fluchtfahrzeug auf die Räder und zogen es danach mit einer Seilwinde aus dem Acker.

Weil das Auto bei dem Unfall schwer beschädigt wurde, musste es abgeschleppt werden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz auch für die Feuerwehr wieder beendet.

