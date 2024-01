Trauer in St. Pölten um beliebte Malerin

Kamper, Tochter eines Zeichners, erhielt bereits in ihrer Jugend die Leidenschaft für die Kunst. Früh begann sie, Kohleportraits zu zeichnen. Nach ihrer Schulausbildung folgte eine Lehre, und sie arbeitete zunächst in der Personalverrechnung eines Elektrounternehmens. Trotz dieser beruflichen Tätigkeit vernachlässigte sie nie ihre künstlerische Ader und absolvierte eine grafische Ausbildung an der Volkshochschule St. Pölten.

Im Alter von 50 Jahren entschied sich die St. Pöltnerin, ihrer Leidenschaft für die Kunst voll und ganz zu folgen. Sie absolvierte weitere Ausbildungen und bildete sich kontinuierlich weiter. Ihr bevorzugtes Repertoire umfasste Acryl- und Ölarbeiten, die sie in mehr als 100 Ausstellungen präsentierte. Neben ihrer eigenen künstlerischen Entfaltung engagierte sie sich auch als Lehrerin in Mal- und Grafikseminaren an der Volkshochschule St. Pölten und der Akademie Geras.

Stadtchef würdigt Verstorbene

Die Anerkennung für ihr Schaffen erreichte im Jahr 2007 ihren Höhepunkt, als Kamper nicht nur das Ehrenzeichen der Stadt, sondern auch das Certificate of Excellence im Rahmen des renommierten Palm Art Awards in Leipzig verliehen wurde. Bürgermeister Matthias Stadler würdigte die Verstorbene mit den Worten: "Die Stadt trauert um die begnadete Malerin, welche mit ihren Bildern die Stadt bunter gemacht hat."

