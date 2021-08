St. Georgner Skitalent mit Unterstützung aus der Region

Während die Hitze noch viele an den Badesee lockt, sind für das St. Georgner Nachwuchs-Skitalent Sara Weilguny die Vorbereitungen für die neue Saison bereits in vollem Gang. Rechtzeitig vor Trainingsbeginn wurde vor Kurzem auch der Sponsoring-Vertrag mit der Raiffeisenbank Region St. Pölten erneuert, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde.