Sporteln wie die Spartaner in St. Pölten

Speer werfen, über Mauern klettern, Feuerhindernisse überwinden oder unter einem Stacheldraht hindurchkriechen - all das ist nur ein Auszug der Hindernisse, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim sogenannten Spartan Race in St. Pölten bezwingen müssen. Trotzt pandemiebedingter Anpassungen, soll der vom antiken griechischen Kämpfervolk der Spartaner inspirierte Hindernislauf auch heuer von 27. bis 29. August am Truppenübungsplatz der Landeshauptstadt stattfinden.

Gratis Training am Rathausplatz

Geeignet sei das Hindernisrennen für jede Fitnessstufe, da es "mehr um das Gesamterlebnis als um Endzeiten" gehe. In St. Pölten kann man bei insgesamt vier verschiedenen Rennen mit Namen wie „Beast“, „Hurricane Heat“, „Super“ und „Kids Race“ (für 4- bis 14-Jährige über 800 bis 3.200 Meter), die sie je nach Distanz und Anzahl der Hindernisse unterscheiden, an den Start gehen.

Wer sich vor dem Rennen noch vorbereiten möchte, kann noch an zwei gemeinsamen Workout-Trainings am St. Pöltner Rathausplatz teilnehmen. Am 11. und 25. August jeweils ab 18.45 Uhr leitet David Herzog von „Elementics“, Spezialist für „Obstacle Course Races“ und „Dirt Runs“, noch die kostenlosen Übungseinheiten für Erwachsene. Abschließender Schwerpunkt wird das Laufen sein. „Am 25. August werden wir dann aber so knapp vor den Rennen nicht mehr Vollgas geben“, verrät Herzog, der selbst am Rennen teilnehmen wird.