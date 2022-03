Spritpreise: ÖVP will Gratis-Stadtbus in St. Pölten bis Ende April

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

Die ÖVP St. Pölten hat sich am Mittwoch dafür ausgesprochen, dass der Stadtbus LUP bis Ende April gratis angeboten werden soll. Florian Krumböck, Klubobmann der Volkspartei im Gemeinderat, verwies in einer Aussendung darauf, dass dadurch der Umstieg „bei den horrenden Sprit-Preisen“ zusätzlich zu attraktivieren sei.

Beispiel Eisenstadt

St. Pölten könnte sich ein Beispiel an der burgenländischen Landeshauptstadt nehmen, so Krumböck. In Eisenstadt ist der Stadtbus bis Ende April kostenlos zu benützen, wurde am Dienstag bekannt.