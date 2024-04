Farbenreiche Reise zwischen Pop und Jazz in NÖ

Wenn am 26. April im Wiener Volkstheater die „Amadeus Austrian Music Awards“ (ab 22.55 Uhr in ORF 1) zum 24. Mal an die Größen sowie Newcomerinnen und Newcomer der österreichischen Musikszene vergeben werden, dann ist auch ein St. Pöltner Musiker mit dabei.

Und zwar der St. Pöltner Pianist, Komponist und Produzent Sebastian Schneider. Nominiert ist Schneider in der Kategorie „Best Sound“ für sein Album „Viennese Soul II“. Dazu heißt es: „,Viennese Soul“ ist eine Serie von Alben des österreichischen Jazzpianisten Sebastian Schneider, die als reines Produktionskunstwerk konzipiert waren, aber nun die Konzertbühnen dieser Welt in Quartett-Besetzung erobern.