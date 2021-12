Sammler überrascht: Mariazellerbahn-Rarität in Israel aufgetaucht

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Günther Klebes aus Erlangen in Deutschland bezeichnet sich selbst als „sammelwütig“. „Ich sammle alles, was mit der Bahn zu tun hat – außer echte Lokomotiven“, erzählt der 73-Jährige. Zugmodelle, historische Uniformmützen, Telefonkarten, unzählige Fotos und Briefmarken sind in seinem Haus zu finden. Daneben arbeitet der Schulbusfahrer und dreifache Vater ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission.

Dampflokomotiven

Über seine jüngste Errungenschaft freut sich Klebes ganz besonders. Es handelt sich um eine Ansichtskarte mit der „Mariazellerbahn und Blick auf den Saugraben-Viadukt mit Reithmauer-Tunnel“ bei Annaberg im Bezirk Lilienfeld. Gedruckt wurde sie laut Klebes 1910 in Wien – und zwei Jahre später auch dorthin gesandt. „Zum Zeitpunkt der Aufnahme fuhr die Bahn noch mit Dampflokomotiven, die elektrische Oberleitung fehlte noch. Die kam dann im Jahr 1911“, erzählt der Deutsche.