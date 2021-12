Studie gibt Grünes Licht für umstrittenen Fußballplatz in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Im April diesen Jahres begab sich der SC St. Pölten auf die Suche nach einer neuen Herberge in der Landeshauptstadt, da am bestehende Vereinsgelände und -gebäude keine optimalen Trainingsbedingungen mehr herrschen. Als möglichen Standort fasste die Stadt St. Pölten rasch ein Areal am Kremserberg ins Auge.